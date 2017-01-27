Евгений Куйвашев встетился с Эдуардом Росселем

Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев встретился с сенатором Эдуардом Росселем. Как сообщает областной департамент информполитики, в ходе состоявшегося разговора речь шла о направлениях развития Среднего Урала и о программной статье «Переломный момент».

Эдуард Россель сказал, что прочитал статью дважды, второй раз — с карандашом. По его мнению, добиться показателей, обозначенных Евгением Куйвашевым в программной статье, можно за счёт усиления работы по привлечению инвестиций на Средний Урал. В целом Эдуард Россель отметил, что согласен со всеми тезисами, изложенными в статье.

— Резерв у Свердловской области есть, конечно, колоссальный. И если говорить о международных ресурсах, то здесь открывается одно хорошее направление. Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Транстихоокеанского партнёрства. Фактически этот союз распадается. Эти страны сейчас тянутся к России. В этом плане можно серьёзно поработать, — подчеркнул Эдуард Россель.