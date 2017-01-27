Иван Бескрестнов: «Местные продукты стоит продегустировать»

Знаком «Екатеринбургское качество» к настоящему моменту отмечены 131 наименование товаров и услуг, сообщили в мэрии специалисты, подводя итоги работы потребительского рынка за 2016 год.

Развивается сеть общественного питания, а также сфера сельского хозяйства, обеспечивающая общепит продукцией. Например, в городе есть программы, которые компенсируют фермерам часть затрат и способствуют модернизации производства.

- Есть хорошие результаты от предприятий по производству сыров и молочной продукции из козьего молока, по производству мяса, птицы, яйца, по сбору овощей. У местных предприятий отмечается стабильный объём производства, который соответствует потреблению в городе. Качество некоторых местных продуктов достигает уровня мирового, их стоит продегустировать, - уверен начальник отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства администрации города Екатеринбурга Иван Бескрестнов.

Тем временем на фоне нынешней экономической ситуации, хотя ассортимент товаров и остался прежним, список продуктов питания в корзине покупателей сократился.

«Если повышается потребление хлеба и картофеля, значит, что-то не так в экономике. Но в настоящее время в городе такой тенденции не наблюдается», - отмечают эксперты.