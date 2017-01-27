Екатеринбург «окутали» торговые сети

В Екатеринбурге за год добавилось 227 предприятия торговли. О тенденциях в развитии городской сферы торговли и бытовых услуг за 2016 год рассказали специалисты городской администрации во время пресс-конференции 27 января.

Стоит отметить, что такой же открытой системы мониторинга потребительского рынка и сферы услуг нет в других городах страны. Например, специалисты с точностью подсчитали, что по всей пищевой промышленности более 11 % прирост по отгрузке продукции.

Что касается объектов торговли, всего за счёт нового строительства было введено 96 объектов, естественный прирост по предприятиям торговли сохраняется — 227 объектов. При этом наибольший прирост дают предприятия, продающие алкоголь.

В новых домах на первых этажах за год введено в эксплуатацию 25 магазинов, хотя планировалось изначально 55, но в пока ещё не заселённые микрорайоны бизнес не спешит. Что касается оптовой торговли, мелкие предприятия продолжают закрываться, поскольку крупные их вытесняют. Увеличивается присутствие торговых сетей. По статистике, добавились следующие торговые сети: международных сетей с начала года было 114, в а декабре стало 120, количество федеральных изменилось с 243 до 292, региональных - с 61 до 70 и местных с 306 до 326, но количество магазинов в их составе несколько сократилось. Это доказывает, что интерес к торговле в городе присутствует и у международных сетей.

Специалисты отметили, что за минувший год закрылись такие сети, как «Центробувь», «Centro», «Золотой запас», «Зимушка», «Товары для дома» и несколько других. Открылись новые, такие как «Маленькая мода», «Волшебное яблоко». Некоторые местные компании расширили присутствие на рынке. «Дом книги», «Центр бензотехники» и «Магмика» перешли в статус региональных.

- Потребительский рынок города работает устойчиво и стабильно, - отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

Предполагается, что ещё 19 предприятий торговли появятся в 2017 году на территории Екатеринбурга за счёт нового строительства. Добавим, что рынок существенно пополняют не только предприятия общественного питания, но и автомойки, заправки и другие сферы бизнеса.