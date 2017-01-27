Обзор криминальной хроники 27 января

Житель Тугулымского района обвиняется в убийстве 29-летней женщины. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, убийство произошло вечером 22 января. По версии следствия, 35-летний обвиняемый, находясь у себя дома в одном из посёлков Тугулымского района, распивал спиртное со своей сожительницей и пришедшей к ним в гости женщиной. Когда сожительница легла спать, мужчина продолжил распивать спиртное с гостьей, и в ходе застолья между ними возник конфликт. На почве ссоры злоумышленник вооружился кухонным ножом и нанес им удар в грудь потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. Далее, как сообщают представители СКР, мужчина испугался случившегося и попытался оказать погибшей медицинскую помощь, естественно, безрезультатно. Проснувшаяся сожительница обнаружила своего спутника "сидящим на стуле и глубоко переживающим случившееся". Задержанному предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство").

Двое пьяных екатеринбуржцев избили и ограбили 21-летнего студента, приняв его за наркоторговца. Как сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошёл вечером 23 января. Молодой человек ожидал свою знакомую у подъезда, когда к нему подошли двое нетрезвых мужчин и, предъявив необоснованные претензии, начали его избивать. Вышедшая из подъезда девушка закричала, что вызовет полицию, после чего оба злоумышленника предпочли убежать, прихватив сумку с личными вещами потерпевшего. Прибывший на место наряд ППС при помощи потерпевшего быстро обнаружил одного из нападавших - 30-летнего мужчину - буквально в соседнем дворе. При задержанном были обнаружены и некоторые из украденных вещей. Второго злоумышленника полиции пришлось искать двое суток - им оказался 19-летний местный житель. Оба нападавших утверждали, что приняли стоящего на улице студента за наркосбытчика и решили проучить его. Почему они отобрали у молодого человека личные вещи, задержанные объяснить не смогли, сославшись на то, что были сильно пьяны. Обоим предъявлено обвинение в разбое.

Богдановичский пенсионер предстанет перед судом за нападение с топором на знакомого. 62-летний житель села Троицкое Богдановичского района обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью и угрозах убийством своему 33-летнему соседу. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, в августе прошлого года ранее судимый за убийство и причинение вреда здоровью пенсионер набросился с топором на соседа, нанеся ему множественные рубленные раны головы и туловища и сотрясение головного мозга. Злоумышленник признал свою вину, но подробные пояснения давать отказался, ссылаясь на то, что был сильно пьян.

Свердловчанка оговорила сожителя, чтобы досадить ему после ссоры. 33-летняя жительница села Башкарка Пригородного района сообщила полицейским о том, что сожитель двумя руками душил её за шею и нанёс ей два удара ногами по туловищу, причинив сильную физическую боль. Как сообщает пресс-группа УМВД по Нижнему Тагилу, проверка показала: женщина с побоями в медицинские учреждения не обращалась, а в указанное потерпевшей время сожителя вообще не было на данном адресе. В ходе беседы с полицейскими женщина призналась, что накануне «преступления» она выпивала с сожителем, у них возникла ссора, и мужчина ушёл. Желая наступления негативных последствий для сожителя, она умышленно совершила заведомо ложный донос о совершённом преступлении. Примечательно, что подозреваемая ранее была неоднократно судима, последняя судимость была также за заведомо ложный донос. Тогда судом она была приговорена к исправительным работам.