Евгений Куйвашев отметил важность проекта «Областной газеты» — «Вместе»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

На состоявшемся сегодня традиционном Балу прессы, посвящённом Дню российской печати, губернатор Евгений Куйвашев отметил важность нового проекта «Областной газеты» — «Вместе». Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— На мой взгляд, хорошая идея, которая заключается в том, что раз в неделю одна из районных газет презентует себя на страницах нашей «Областной» — одной из самых тиражных общественно-политических газет России. Таким образом, каждый район или город становится ближе к областному центру, — сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона призвал журналистов принять активное участие в информировании свердловчан о «Пятилетке развития», программе, проанонсированной в статье «Переломный момент».

— Сейчас перед нами стоит очень важная и непростая задача: мы должны в ближайшие пять лет сделать качественный рывок в развитии Свердловской области, обеспечив место нашему региону в первой тройке российских лидеров в экономике, социальной сфере, росте реальных доходов и качества жизни уральцев, — подчеркнул губернатор.