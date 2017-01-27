Художник из Екатеринбурга провёл в Полевском мастер-класс по живописи вслепую

Екатеринбургский художник Борис Хохонов провёл для полевчан необычный мастер-класс по рисованию с закрытыми глазами «Живопись слепых». Участие в мероприятии принял вице-президент французской ассоциации слепых имени Валентина Гаюи — старейшей в мире организации для людей с ограниченными возможностями.

Суть творческого метода Бориса Хохонова заключается в произвольном смешивании красок на специальной поверхности. Фото: Эльмира Самохина

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, мероприятие проходило в рамках подготовки Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями, который состоится в Екатеринбурге в сентябре. Педагогам, библиотекарям и родителям с детьми предложили попробовать создать картину с закрытыми глазами — вслепую вылить разноцветные краски на специальную поверхность и руками создать непредсказуемые визуальные эффекты.

После мастер-класса парижанин Марк Офран сфотографировался на фоне копии Эйфелевой башни перед заводоуправлением Северского завода ЖБИ. Это уже его второй снимок с копией памятника — первый он делал в челябинском селе Париж.

В роли художника-абстракциониста попробовал себя и Марк Офран. В Россию он приезжает в третий раз, в Свердловскую область — уже во второй.