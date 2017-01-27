Областная газета
Спорт 27 января 2017, 22:05

«Темп-СУМЗ-УГМК» второй раз за сезон выигрывает в гостях у «Самары»

Баскетболисты ревдинского «Темпа-СУМЗ-УГМК» в самой концовке вырвали победу в гостях в матче «Самарой» - 72:71 (17:15, 16:20, 16:17, 23:19).

Самыми результативными у «Темпа» стали Виктор Заряжко (16 очков), Сергей Караулов (13) и Аетон Бревнов (10).

У хозяев в атаке отличились Евгений Фидий (14), Алексей Жуканенко (13) и Алексей Зозулин (11). Это вторая победа ревдинцев над волжской командой в нынешнем сезоне – в декабре «Темп» также с минимальным перевесом (62:60) выбил «Самару» из Кубка России и вышел тогда в «Финал четырёх» этого турнира.

Обе команды – «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самару» - перед началом регулярного чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги относили к фаворитам турнира, но если «Самара» эти авансы по ходу турнира оправдывала, то «Темп» стал едва ли не главным разочарованием. Победа над принципиальным соперником стала для ревдинцев шестой в пятнадцати матчах, и они догнали по количеству побед замыкающий зону плей-офф екатеринбургский «Урал». Но «грифоны» в эти минуты уверенно обыгрывают в гостях «Рязань», так что вполне вероятно, что одержат седьмую победу.

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