«Грифоны» без проблем обыграли в гостях аутсайдера дивизиона

Баскетболисты екатеринбургского «Урала» в гостях обыграли «Рязань», занимающую предпоследнее место в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги. Итоговый счёт матча – 92:61 (26:13, 26:14, 18:18, 22:16).

Самыми результативными в составе «грифонов» стали Дмитрий Незванкин (18 очков), Андрей Кузёмкин (14) и Артём Комиссаров (13). Алексей Островский был близок к тому, чтобы сделат «дабл-даб» - 9 очков, 10 передач. «Урал» одержал седьмую победу и закрепился в группе команд, входящих в зону плей-офф.

В следующем матче испытвание у баскетболистов «Урала» будет гораздо сложнее – матч в гостях с одним из лидеров дивизиона «Самарой». В этот же день ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в Рязани.