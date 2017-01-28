Смог на Среднем Урале простоит до начала февраля

Потепление, которое снова пришло в Свердловскую область, принесло с собой и смог. Как сообщает Уральский гидрометцентр, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях I степени опасности будет действовать в период с 29 января и до 2 февраля - то есть почти всю предстоящую рабочую неделю.

- С 20 часов 29 января до 20 часов 02 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении синоптиков. - Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 02 февраля.

При этом в настоящее время государственные метеостанции Уральского УГМС задымленности приземного воздуха в текущий период пока не отмечают.

Отметим, эти выходные обещали порадовать уральцев потеплением. В субботу, 28 января, днём столбик термометра поднимется до -7...-12 °С, в горах и низинах до -17 °С. В воскресенье ожидается -6...-11 °С, в горах и низинах до -16 °С, переменная облачность без осадков, местами изморозь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.