Областная газета
Политика 28 января 2017, 09:55

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в 20:00 по московскому времени

Российский и американский лидеры проведут первые после вступления в должность президента США Дональда Трампа телефонные переговоры. Разговор состоится в 20:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации американского президента. 

Ожидается, что в беседе также примет участие вице-президент США Майкл Пенс. Ранее запланированные переговоры без уточнения времени подтвердил Кремль.

По информации представителей Белого дома, на субботу, 28 января у президента Трампа также запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главами правительств Австралии и Японии Малколмом Тернбуллом и Синдзо Абэ. Ранее Дональд Трамп впервые принял в Белом доме премьер-министра Великобритании Терезу Мей.

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