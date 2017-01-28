Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся в 20:00 по московскому времени

Российский и американский лидеры проведут первые после вступления в должность президента США Дональда Трампа телефонные переговоры. Разговор состоится в 20:00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации американского президента.

Ожидается, что в беседе также примет участие вице-президент США Майкл Пенс. Ранее запланированные переговоры без уточнения времени подтвердил Кремль.

По информации представителей Белого дома, на субботу, 28 января у президента Трампа также запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главами правительств Австралии и Японии Малколмом Тернбуллом и Синдзо Абэ. Ранее Дональд Трамп впервые принял в Белом доме премьер-министра Великобритании Терезу Мей.