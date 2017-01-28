Областная газета
Общество 28 января 2017, 10:25

Водитель китайского кроссовера погиб на ЕКАДе

Один человек погиб и ещё один серьёзно пострадал вечером в пятницу, 27 января, на 32 км Екатеринбургской кольцевой автодороги.  По информации ГИБДД, водитель китайского кроссовера Chery Tiggo выехал на "встречку", где столкнулся с тягачом MAN. 

-  По предварительным данным, в 20:30 27 января 59-летний водитель Chery Tiggo  при выезде с автомобильной развязки ЕКАДа в направлении Верхней Пышмы не обеспечил постоянного контроля за движением своего транспортного средства, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем MAN, - сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД по Екатеринбургу. - В результате ДТП шофёр Chery Tiggo от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажирка, 51-летняя женщина, доставлена в 23 ГКБ с черепно-мозговой травмой.

ГИБДД выясняет подробности и ведёт проверку по факту столкновения.

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