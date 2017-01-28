Норвегия обвинила российские спецслужбы во вмешательстве в работу Нобелевского комитета

В результате вмешательства российских спецслужб в работу Нобелевского комитета президент Украины Пётр Порошенко остался без премии мира в 2015 году. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на полицейскую службу безопасности (PST), пишет "Коммерсант".

PST заявила, что спецслужбы России провели кампанию по дезинформации. Так, летом 2015 года агентство Sputnik опубликовало письмо в посольство США в Норвегии. В документе, автором которого указывался спикер Верховной рады Украины Владимир Гройсман, от американских дипломатов требовались гарантии присуждения президенту Петру Порошенко Нобелевской премии мира 2015 года. При этом указывалось, что дипломаты уже заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета. Впоследствии Украина и США заявили о том, что опубликованный документ - фальшивка.

По заявлению норвежской службы безопасности, к произошедшему причастны сотрудники российского посольства.

Отметим, Нобелевскую премию мира тогда получили четверо арабских политиков из "Квартета национального диалога Туниса" за демократизацию страны после революции 2011 года.