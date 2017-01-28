Татьяна Мерзлякова выступила в защиту осуждённой за репост в соцсетях екатеринбурженки

Приговор, вынесенный екатеринбурженке Евгении Чудновец, должен быть отменён, а уголовное преследование в отношении неё прекращено по реабилитирующим основаниям с выплатой компенсации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В противном случае, считает омбудсмен, дело Чудновец имеет все шансы пополнить список особо позорных дел в отношении России.

Заявление Татьяны Мерзляковой опубликовано на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

- Анализ ситуации и документов, имеющихся в деле Евгении Чудновец, позволяет прийти к выводу о том, что уголовное наказание за репост в социальных сетях в том контексте, в котором происходило размещение этой информации, представляет собой непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - говорится в сообщении. - Учитывая необходимость толкования международных обязательств России по Конвенции исходя из практики ЕСПЧ, именно такой логикой должен был руководствоваться национальный суд, вникая в общий контекст размещения такой информации в сети, при каких обстоятельствах и с каким посылом это делалось, не говоря уже о позиции обвинения в апелляционной инстанции о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Напомним, Евгения Чудновец была осуждена к пяти месяцам лишения свободы за публикацию с соцсети возмутившей её видеозаписи, на которой вожатые детского лагеря под Катайском издеваются над воспитанником. Женщина хотела привлечь внимание общественности к творящемуся безобразию, но в результате стала фигурантом дела о распространении детской порнографии. По версии правоохранительных органов, к моменту размещения видео на виновных в преступлении против ребёнка уже было возбуждено уголовное дело - они уже осуждены к 3 и 6 годам лишения свободы соответственно. Суд апелляционной инстанции не стал учитывать даже позицию гособвинения, просившей для Чудновец наказания, не связанного с лишением свободы.