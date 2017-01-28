Нормативы ГТО будут обновляться каждые четыре года

Государственные требования к нормам ГТО будут утверждаться каждые 4 года, следует из постановления правительства РФ №79 от 26 января 2017 года. Документ был опубликован в субботу, 28 января, на официальном сайте кабинета министров.

- Подписанным постановлением Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее соответственно – Положение, ГТО) от 11 июня 2014 года №540 дополнено нормой, которая предусматривает четырёхлетнюю периодичность утверждения государственных требований комплекса ГТО, - говорится в пояснительной записке к документу. - Такая периодичность является оптимальным сроком для принятия научно обоснованных изменений в государственные требования комплекса ГТО с учётом практики выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за истекший период, а также соответствует периодам олимпийского цикла и утверждения Единой всероссийской спортивной классификации.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2018 года: это обусловлено окончанием периода поэтапного внедрения комплекса ГТО, по итогам которого предлагается утверждение апробированных во всех субъектах Федерации государственных требований комплекса, утверждённой ранее распоряжением Правительства от 24 ноября 2015 года №2389-р.

Документ подготовлен Минспорта РФ.