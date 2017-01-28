Областная газета
Спорт 28 января 2017, 14:38

Павел Дацюк вошёл в сотню величайших хоккеистов НХЛ

Четверо россиян, в числе которых екатеринбуржец Павел Дацюк, занесены в число величайших игроков за всё время существования Национальной хоккейной лиги. Вместе с Дацюком в списке упомянуты Павел Буре, Александр Овечкин и Сергей Фёдоров, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Имена героев спорта были объявлены на торжественном мероприятии, состоявшемся в Лос-Анджелесе.

Воспитанник екатеринбургской СДЮШОР "Юность" Павел Дацюк с 2001 по 2016 год играл за "Детройт". С "Ред Уингз" он дважды завоевывал Кубок Стэнли. Ранее НХЛ внёс Дацюка в список пяти самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ. В прошлом году Павел завершил свою карьеру в НХЛ и в настоящее время играет за СКА (Санкт-Петербург). 

В Екатеринбурге именем Павлу Дацюка названа построенная в 2016 году ледовая площадка на территории стадиона "Юность" - "Дацюк-Арена".

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