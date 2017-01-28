Французский сайт заблокирован в России из-за "Ревизорро"

Популярный французский видеохостинг Dailymotion заблокирован на территории Российской Федерации на постоянной основе. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителей Роскомнадзора, блокировка произведена на основании решения Мосгорсуда по иску телеканала "Пятница". Представители телеканала обвинили администрацию Dailymotion в незаконном использовании контента, в частности - программ "Ревизорро", "Магаззино" и "Пацанки".

- Сегодня ресурс отправлен в выгрузку, он будет заблокирован на постоянной основе, - приводит информагентство слова представителя Роскомнадзора.

Как отмечается, представители Dailymotion не подавали апелляций на решение о блокировке и вообще заявляли, что не знают ни о каком судебном решении, которое было бы связано с требованием правообладателя.

Отметим, видеохостинг Dailymotion, принадлежащий французскому медиахолдингу Vivendi, является одним из самых популярных в мире видеосервисов после YouTube и ежемесячно набирает 3,5 млрд просмотров.