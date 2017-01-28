К расследованию катастрофы военного Ту-154 в Сочи подключатся специалисты МАК

Военные эксперты, изучавшие возможные причины крушения пассажирского борта Ту-154Б2 Минобороны РФ над Чёрным морем, обратились в Международный авиационный комитет (МАК) за помощью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей МАК.

- К нам действительно обратились за помощью, и МАК направит специалистов для участия в расследовании, - приводит информагентство слова собеседника, который также пояснил, что научно-технический центр МАК "обладает необходимым оборудованием, которое в том числе позволяет анализировать записи бортовых самописцев различных поколений, включая Ту-154".

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что военные авиаэксперты так и не смогли расшифровать некоторые данные параметрических самописцев лайнера из-за того, что якобы отсутствует специальное оборудование для чтения аналоговых данных.

Напомним, крушение Ту-154 Минобороны РФ произошло ранним утром 25 декабря прошлого года. Самолёт летел из Москвы на авиабазу Хмеймим в Сирии с посадкой для дозаправки в Сочи. Буквально через две минуты после вылета из пункта дозаправки лайнер рухнул в море, так и не успев набрать высоты. На борту находилось 92 человека, в том числе журналисты федеральных телеканалов, артисты ансамбля песни и пляски Минобороны РФ, военнослужащие, а также известный благотворитель и общественный деятель Елизавета Глинка.