Компания Mars заявила о нехватке сырья для производства Whiskas и Pedigree в России

В России возник дефицит ряда ингредиентов кормов для домашних животных. Об этом сообщил президент российского подразделения компании Mars (ООО "Марс") Валерий Щапов в интервью Rambler. По словам топ-менеджера, это произошло на фоне переориентации российских сельхозпроизводителей на экспорт.

- Сейчас наши сельхозпроизводители с учетом динамики курса рубля увидели большой экспортный потенциал своей продукции, поэтому мы ощущаем большой дефицит некоторых ингредиентов, в том числе тех, которые мы закупаем для производства кормов для домашних животных, - заявил Валерий Щапов.

Руководитель отметил, что сырьём для производства кормов являются мясо, мясные субпродукты, зерно, витамины и минералы, 85% которых закупалось у российских поставщиков.

Отметим, Mars - частная американская компания, которая работает на российском рынке с 1991 года. Компании принадлежат известные бренды Snickers, Mars, Orbit, "Коркунов", Dove, Uncle Ben's, Whiskas, Kitekat, Pedigree, Chappi.