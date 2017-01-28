Областная газета
Экономика 28 января 2017, 18:52

Свердловской области на развитие образования выделили 248 миллионов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам в 2017 году субсидий на развитие образования. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе федерального правительства.

Речь идёт о финансовом обеспечении мероприятия "Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса", предусмотренного в Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы.

Деньги получают семь регионов – Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Московская области, Хабаровский край, Чувашия и Татарстан. Всего выделено 696 миллионов 537 тысяч рублей. В частности, Средний Урал получит 248 миллионов 240 тысяч рублей – больше всех субъектов, упомянутых в списке.

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