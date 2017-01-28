Областная газета
Культура 28 января 2017, 19:17

Девочка из Екатеринбурга завоевала гран-при конкурса Dansing & Singing Emirates

Десятилетняя вокалистка екатеринбургской детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова Дарья Поздеева стала обладательницей гран-при международного конкурса Dansing & Singing Emirates, проходившего в ОАЭ. Об этом "Областной газете" сообщили в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Школьница второй год занимается в классе Елены Муриной. Ранее юная вокалистка посещала детскую студию Уральского театра эстрады. Она также является обладательницей дипломов лауреата первой степени международных конкурсов "Адмиралтейская звезда" и MixArt

Быстрая реклама

«Переломный момент»

«Переломный момент»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СЮЖЕТ: Транспортная революция в Екатеринбурге

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 января)

Чемпионский пояс IBF изготовлен из кожи красного цвета. На позолоченном медальоне изображены орёл (в верхней части) и земные полушария. Фото: allboxing.ru
22 года назад уроженец области впервые стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов