Девочка из Екатеринбурга завоевала гран-при конкурса Dansing & Singing Emirates

Десятилетняя вокалистка екатеринбургской детской музыкальной школы № 1 имени М. П. Фролова Дарья Поздеева стала обладательницей гран-при международного конкурса Dansing & Singing Emirates, проходившего в ОАЭ. Об этом "Областной газете" сообщили в управлении культуры администрации Екатеринбурга.

Школьница второй год занимается в классе Елены Муриной. Ранее юная вокалистка посещала детскую студию Уральского театра эстрады. Она также является обладательницей дипломов лауреата первой степени международных конкурсов "Адмиралтейская звезда" и MixArt