Подросток погиб в бассейне в Первоуральске

На Среднем Урале в бассейне погиб подросток. Об этом "Областной газете" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент случился 28 января в Первоуральске, на территории санатория "Соколиный камень". В учреждение на выходные приехали 31-летняя учительница из Полевского и её 13-летний сын, ученик шестого класса. По данным регионального СУ СК РФ, ребёнку было 12 лет. Женщина и мальчик пришли в бассейн. Там школьнику внезапно стало плохо и он упал в воду. Его извлекли на поверхность и попытались реанимировать, но ничего не помогло. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мальчика.

По информации областного СУ СК РФ, по факту возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебная медэкспертиза, которая установит причину гибели школьника.