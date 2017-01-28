Областная газета
Спорт 28 января 2017, 22:55

"Автомобилист" уступил в последней выездной игре регулярного сезона КХЛ

Хоккейный клуб "Автомобилист" завершил последнюю выездную серию сезона. "Шофёры" в Риге уступили местному "Динамо" - 3:4.

Счёт был открыт в середине первого периода: Марис Бичевскис вывел хозяев вперёд. Ещё до перерыва Эдгарс Кулда удвоил преимущество латышей.

В конце второго периода Михал Чайковски сократил отставание "Автомобилиста".

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Филиппа Толузакова "шофёры" ответили точным броском Рока Тичара. Казалось, что подопечные Владимира Крикунова вновь уедут из Риги без очков, однако Петр Коукал за минуту до конца основного времени матча перевёл встречу в овертайм.

Однако в дополнительное время "Динамо" всё же добыло победу: Микс Индаршис принёс своей команде два очка.

Следующую встречу "Автомобилист" проведёт дома. 1 февраля "шофёры" встретятся с минским "Динамо".

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