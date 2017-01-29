Максим Ковтун стал вторым и установил личный рекорд на чемпионате Европы по фигурному катанию

В чешской Остраве только что завершилось выступление мужчин на чемпионате Европы по фигурному катанию. Екатеринбуржец Максим Ковтун стал вторым, получив в сумме 266.80 баллов (короткая - 95.53, произвольная - 172.27). Это лучшая сумма в карьере спортсмена. Также он обновил личные рекорды и в короткой, и в произвольной программах.

Тройка лидеров после короткой программы. Максим Ковтун (Россия), Хавьер Фернандес (Испания), Алексей Быченко (Израиль). По итогам произвольной Алексея Быченко сместил российский фигурист Михаил Коляда. Фото: instagram.com

Действующий чемпион мира Хавьер Фернандес, который лидировал после короткой программы, допустил ряд помарок в произвольной программе. Таким образом, у Максима Ковтуна, который выходил на лёд сразу после Фернандеса, появился шанс бороться за золото, хотя разрыв после короткой программы был очень большим, больше 10 баллов.

Ковтун справился блестяще, не допустив крупных ошибок. И в целом его катание было гораздо лучше и чище Фернандеса.

В недавнем интервью "ОГ" Максим Ковтун признался, что проделал вместе с новым тренером - Инной Германовной Гончаренко - огромную работу над техникой, а также работу над собой. "Стабильность — это не десять из десяти, это там, где надо, один", - сказал тогда Ковтун. Что ж, именно это фигурист и продемонстрировал, собравшись и выложившись на этом чемпионате Европы на все сто. Однако обойти Фернандеса Ковтуну не удалось. Он набрал в произвольной 172.27 балла, это лучший результат фигуриста в произвольной. Напомним, Максим Ковтун блестяще откатал короткую программу на этом чемпионате Европы, установив личный рекорд и там. После короткой Ковтун был вторым, уступая лишь Хавьеру Фернандесу.

Важно отметить, что Хавьер Фернандес с 2013 года никого не пускал на верхнюю ступень пьедестала. Таким образом, испанец стал пятикратным чемпионом Европы!

Максим Ковтун третий раз уезжает с чемпионата Европы с медалью. Всего же это пятый чемпионат Европы для фигуриста. Дважды Максим Ковтун был пятым (в сезонах 12/13 годов и 13/14), с третьей попытки попал на призовой пьедестал, став вторым. В прошлом году, в сезоне 15/16. Максим Ковтун был третьим.

Чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках. Мужчины. Итоги (сумма за обе программы).