Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа

Сегодня ночью состоялся первый после вступления в должность нового главы государства в Америке телефонный разговор Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Официальный сайт Кремля.

Владимир Путин поздравил своего американского коллегу с вступлением в должность и пожелал ему успехов в предстоящей работе. Кроме того, главы двух государств обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. В частности, речь шла о ситуации на Украине, арабо-израильском конфликте, положении дел на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Владимир Путин и Дональд Трамп условились развивать сотрудничество по этим и другим направлениям. Однако главной целью партнёрства они обозначили борьбу с международным терроризмом.

Главы двух государств договорились дать поручения о подготовке к их личной встрече.