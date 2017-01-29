Сергей Лавров возглавил медиарейтинг федеральных министров за 2016 год

По итогам 2016 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров занял первое место в медиарейтинге, составленном компанией «Медиалогия». Напомним, это происходит уже третий год подряд.

На второе место вышел министр обороны России Сергей Шойгу, на третье – глава федерального минфина Антон Силуанов.

Такая расстановка сил была и по итогам 2015 года. Однако в целом первая десятка федеральных министров значительно изменилась. На четвёртую строчку медиарейтинга поднялся министр энергетики РФ Александр Новак (+ 2 позиции), на пятую – министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Владимир Пучков (+ 3 позиции), на шестую – глава минздрава РФ Вероника Скворцова (+8 позиций), на седьмую – министр транспорта России Максим Соколов (+3 позиции).

Ольга Васильева, недавно назначенная министром образования и науки России, сразу же заняла восьмое место в медиарейтинге. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поднялся на девятое место (+2 позиции). Замыкает десятку самых упоминаемых в СМИ федеральных министров глава министерства культуры РФ Владимир Мединский (-3 позиции).