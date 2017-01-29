В Первоуральске инструктор-спасатель отсутствовал в бассейне в момент гибели подростка

Прокуратура Первоуральска проводит проверку по поводу гибели мальчика в бассейне санатория «Соколиный камень». В ходе опроса очевидцев выяснилось, что купание отдыхающих не было организовано надлежащим образом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инструктор-спасатель не следил за купанием детей. В момент гибели подростка он ушёл из плавательной зоны. Посторонний мужчина увидел утонувшего ребёнка после того, как скатился с горки и проплыл в бассейне. Он достал мальчика из воды. После этого подростку начали делать искусственное дыхание.

Руководство прокуратуры Свердловской области взяло под личный контроль проведение этой проверки. В ближайшее время будут опрошены сотрудники санатория, отвечающие за работу инструкторов-спасателей.