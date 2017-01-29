Выплаты для покупки или строительства жилья на селе будут рассчитывать по стоимости 29977 рублей за квадратный метр

Министерство АПК и продовольствия Свердловской области установило на 2017 год стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно этому документу стоимость одного «квадрата» на селе равна 29977 рублям. Напомним, этот показатель используется для расчёта размера социальных выплат сельским жителям при строительстве или приобретения жилья. Такие субсидии устанавливаются в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».