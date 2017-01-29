МЧС предупредило свердловчан о сильном смоге

Главное управление МЧС России по Свердловской области выступило с предупреждением о возникновении на Среднем Урале метеорологических условий, препятствующих рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

По данным Гидрометцентра Свердловской области, смог будет висеть над городами региона, в частности, над Екатеринбургом, с 20 часов 29 января до 20 часов 2 февраля.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в течение этих дней в столице Урала ежедневно будет работать передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС и Гидрометцентра намерены регулярно замерять уровень концентрации вредных веществ в воздухе. Полученные данные будет анализировать Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.

На этот период руководству муниципалитетов рекомендовано ограничить движение грузового транспорта. А жителей Среднего Урала сотрудники МЧС просят по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, ограничить физическую нагрузку, курение и употребление алкоголя. В случае появления постоянной одышки или кашля рекомендовано обратиться к врачу. Для профилактики проблем со здоровьем специалисты советуют увеличить потребление жидкости.