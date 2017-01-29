Областная газета
Общество 29 января 2017, 17:30

В Реже восьмилетний ребёнок получил травмы в результате столкновения маршрутного автобуса и автомобиля

Сегодня в Реже столкнулись автомобиль «Нива-Шевроле» и маршрутный автобус. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, один из которых восьмилетний ребёнок.

Как сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате этого ДТП травмы получили два пассажира автобуса. В частности, у восьмилетнего ребёнка врачи диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Сейчас сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства аварии.

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