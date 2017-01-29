«Локомотив-Изумруд» в играх с челябинским «Торпедо» добыл пять очков из шести

Волейболисты екатеринбургского клуба «Локомотив-Изумруд» в матчах чемпионата России среди команд Высшей лиги «А» на домашней площадке дважды обыграли челябинское «Торпедо» 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22).

У «Локомотива-Изумруда» 40 очков после 14 матчей, и команда занимает 8-е место в турнирной таблице.

Следующие матчи екатеринбургский волейбольный клуб проведёт 11-12 февраля в Грозном с одноимённой командой, занимающей в Высшей лиге «А» после семи туров последнее 12-е место.