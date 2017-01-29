«Спутник» уже в пятерке регулярного чемпионата ВХЛ

Хоккеисты «Спутника» из Нижнего Тагила с крупным счётом 8:2 обыграли на выезде волжскую «Ариаду-НХ».

Формально эту победу можно назвать волевой, поскольку к 4-й минуте первого периода «Спутник» проигрывал хозяевам со счётом 0:2, но ещё до первого перерыва равенство в счёте было восстановлено, а во втором и третьем периодах шайбы забрасывали только хоккеисты «Спутника».

Переломным в матче стал трёхминутный отрезок, в ходе которого игроки «Спутника» забросили три шайбы в ворота хозяев, причём хозяев не спасла даже замена голкипера сразу после второй шайбы. Тагильчане поднялись на пятую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Ариада-НХ» (Волжск) - «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2). Голы: 1:0 Бикумуллин (1.11), 2:0 Бикмуллин (Дьяков, 3.07, бол.), 2:1 Гасников (Мингалеев, 5.49), 2:2 Щанкин (Курепанов, Жиляков, 16.46), 2:3 Валеев (Рожков, Мокин, 26.55), 2:4 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 31.20), 2:5 Щанкин (Жиляков, Ищенко, 32.27), 2:6, Мингалеев (Шибаев, Шакуров, 34.19), 2:7 Кравченко (Мокин, 48.08, бол.), 2:8 Шибаев (Дубровин, Фахрутдинов, 52.16). Следующий матч «Спутник» сыграет 31 января в гостях с командой «Саров» и уже в этой игре может досрочно оформить выход в плей-офф.