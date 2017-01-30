В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорел частный жилой дом с автомобилем

Сюжет Поджигатели

В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Нижнем Тагиле минувшей ночью на площади 54 квадратных метров сгорели частный жилой дом, надворные постройки и автомобиль ВАЗ-2106, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании на улице Лозовой поступило вчера, 29 января, в 22:18. В тушении пожара были задействованы десять человек личного состава и 3 единицы техники. В 23:08 открытое горение было ликвидировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились сегодня, 30 января, в 5:44.