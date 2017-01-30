В небе над Екатеринбургом пройдёт малый парад планет

С 30 января по 2 февраля екатеринбуржцы смогут увидеть в бинокль малый парад планет. Луна поочередно сблизится с четырьмя планетами Солнечной системы, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Сегодня, 30 января, над Екатеринбургом тонкий серп Луны сблизится с Нептуном.

- Наблюдать космическое явление можно в бинокль, подзорную трубу или телескоп, на вечернем небе, взгляд необходимо ориентировать на юго-запад. 31 января и 1 февраля Луна окажется рядом со знаками мужского и женского начала Марсом и Венерой. Эффектное трио екатеринбуржцы увидят невооружённым глазом. 2 февраля Луна пройдёт немного южнее Урана, явление хорошо наблюдать в бинокль, - рассказал Владилен Санакоев.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум