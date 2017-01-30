Областная газета
Общество 30 января 2017, 09:23

В ЦВО завершилась первая в этом году масштабная проверка боеготовности

Первая с начала 2017 года масштабная проверка боеготовности частей и соединений завершилась в Центральном военном округе (ЦВО). Как сообщает пресс-служба округа, в учениях, длившихся неделю, были задействованы военнослужащие из 29 регионов.

- В течение недели весь личный состав крупнейшего в Вооружённых силах округа отрабатывал действия по приведению в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, совершение маршей в указанные районы, а также вопросы противодействия терроризму, - сообщил официальный представитель командования ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. - В учениях были задействованы лётчики, мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и специалисты всех видов боевого обеспечения.

По информации пресс-службы, неделя боеготовности подтвердила способность органов военного управления, соединений и воинских частей обеспечивать бесперебойную передачу сигналов боевого управления, оперативно перебрасывать подразделения и технику на большие расстояния, а также создавать группировки разнородных сил в зоне ответственности.

Отметим, на сегодняшний день ЦВО является крупнейшим военным округом страны: его войска дислоцированы на территории трёх Федеральных округов, включающих 29 субъектов федерации.

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