Областная газета
Экономика 30 января 2017, 09:33

Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении административной нагрузки на строителей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «О внесении изменений в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства». Речь идёт о снижении административной нагрузки на строителей.

Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, признаны утратившими силу 14 дублирующих процедур в рамках технологического присоединения новых жилых домов к системам водоснабжения и водоотведения. Кроме того, шесть административных процедур, связанных с аукционом на право заключения договора аренды земли, теперь будут объединены в три процедуры. Это существенно облегчает работу застройщиков.

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