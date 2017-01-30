Магазины Екатеринбурга завышали цены на детское питание

В Екатеринбурге в двух магазинах после вмешательства прокуратуры Верх-Исетского района были снижены цены на детское питание, при этом в одном из них надбавка на продукт составляла 36,6%, пишет прокуратура Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий специалисты выявили следующее:

"В магазине ООО «Элект» на момент проверки на реализации имелось детское питание - фруктовое пюре, цены на которое превышали максимальный размер торговой надбавки на 11,6 % (надбавка составляла 36,6 %). Аналогичным образом в магазине «Продукты» ООО «Торг» выявлен факт завышения регулируемых государством цен на детское питание на 5,5 %", говорится в сообщении от прокуратуры.

В Свердловской области установлены предельные наценки на детское питание к цене первоначальной закупки товара: на импортное – не более 20 %, отечественное – не более 25%.

Прокуратура в адрес руководителей магазинов внесла представления с требованием устранить нарушения. В результате цены на товары были приведены в соответствии с законом.

Фото: Лариса Хайдаршина