В Екатеринбурге открылась парковка на площади 1905 года

Вчера, 29 января, в Екатеринбурге возобновила работу парковка на площади 1905 года. Она была закрыта с середины ноября прошлого года для строительства главного ледового городка уральской столицы, сообщили "ОГ" в пресс-службе мэрии города.

- К утру 29 января рабочие полностью закончили очистку территории. Ледяные скульптуры и горки убраны, ёлку поместили в склад до конца года. Парковка работает в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, екатеринбуржцы и гости города любовались ледовыми фигурами с 29 декабря 2016 года по 23 января 2017 года. Ранее в мэрии города обещали открыть парковку с 30 января.

Отметим, в декабре нынешнего года темой главного ледового городка уральской столицы станет 295-летие Екатеринбурга.