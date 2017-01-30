Экс-президент СССР Горбачёв предостерёг мир от опасности ядерной войны

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв заявил о том, что ведущие мировые державы вступили в новую стадию гонки вооружений и готовятся к войне. По словам экс-главы СССР, на заседании Совета Безопасности ООН на уровне глав государств необходимо принять резолюцию о недопустимости ядерной войны.

- Было бы правильно, если бы с инициативой о принятии такой резолюции выступили Владимир Путин и Дональд Трамп - президенты стран, обладающих более 90 процентов ядерных арсеналов мира, - заявил Михаил Горбачёв в опубликованной в "Российской газете" статье "Избавить людей от страха". - На них лежит особая ответственность. У них есть возможность проявить лидерство, и именно такое лидерство сейчас необходимо.

Как отметил советский лидер, формулировки, используемые в военных доктринах, выглядят всё опаснее, в Европу перебрасываются дополнительные силы НАТО, а войска России и Североатлантического альянса развёртываются друг от друга на расстоянии прямого выстрела. В бюджетах государств нет денег на социальные нужды, однако растут военные расходы, находятся средства на новейшие виды вооружений, сопоставимых по мощи с оружием массового поражения.

Михаил Горбачёв привёл в пример середину 80-х годов ХХ века - тогда лидеры СССР и США смогли договориться о сокращениях накопленных вооружений, тем самым многократно снизив уровень военной опасности. Было снято с вооружения и уничтожено более 80 процентов ядерного оружия, а главы двух сверхдержав заявили о том, что ядерная война не должна быть развязана, так как победителя в ней быть не может.

По мнению Горбачёва, борьба с международным терроризмом, которую хотят сейчас сделать основой взаимодействия между Россией и США, дело важное, но недостаточное: необходимо вернуть в центр внимания вопрос о недопущении войны, сворачивании гонки вооружений, сокращении арсеналов. "Целью должен быть договор не только об уровнях и потолках ядерных вооружений, но и о ПРО, и о стратегической стабильности. В современном мире войны должны быть поставлены вне закона", - заявил бывший президент.