В Орджоникидзевском районе демонтируют 257 металлических гаражей

В администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга утверждён перечень металлических гаражей, подлежащих выносу в 2017 году, их общее количество – 257 объектов, сообщили в районной администрации.

Решение о демонтаже в администрации района было принято после обращений местных жителей, управляющих компаний и муниципальных учреждений о ненадлежащем санитарном состоянии территорий вокруг гаражей, а также с целью улучшения благоустройства района и устранения нарушений земельного законодательства.

В первом квартале 2017 года владельцев гаражей оповестят о расторжении договоров аренды земельных участков, а также о добровольном демонтаже и о необходимости освобождения участка под гаражом. Во втором квартале 2017 года, если согласие во время переговоров не будет достигнуто, владельцам объектов районная администрация направит исковые заявления о расторжении договоров аренды и освобождении участков в судебном порядке.

Отметим, что после судебного решения о демонтаже, гараж будет вывезен на штрафплощадку, а расходы по выносу будут взысканы с владельца гаража. Исковые требования будут предъявлены к владельцам металлических гаражей.

Ознакомиться с полным перечнем объектов, подлежащих выносу в 2017 году, можно на сайте районной администрации.

Фото: Павел Ворожцов