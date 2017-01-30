Областная газета
Земства 30 января 2017, 10:40

Губернатор подписал перечень поручений по исполнению просьб жителей Серебрянки

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал перечень поручений по исполнению обращений жителей Серебрянки. Напомним, свои просьбы жители этого села высказали главе региона в ходе его рабочей поездки, состоявшейся 14 января 2017 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, вице-губернатору Сергею Швиндту и областному министру транспорта и связи Василию Старкову глава региона дал поручение по ремонтно-восстановительным работам на автодороге, соединяющей Серебрянку с Нижним Тагилом. Напомним, эта тема обсуждалась в ходе недавней встречи Евгения Куйвашева с Президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, первому вице-губернатору Алексею Орлову и региональному министру строительства и развития инфраструктуры Михаилу Волкову поручено решить вопросы, связанные с возведением в 2017 году в Серебрянке пожарного депо. Перед областным министром здравоохранения Игорем Трофимовым и региональным министром общего и профессионального образования Юрием Биктугановым поставлена задача снять целый комплекс социально значимых проблем, поднятых жителями Серебрянки. Вице-губернатору — министру финансов Свердловской области Галине Кулаченко поручено выделить необходимые средства из резервного фонда правительства региона. 

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