Вступило в силу соглашение о статусе российской объединённой военной базы в Киргизии

В минувшее воскресенье, 29 января, вступил в силу документ, определяющий статус российской объединённой военной базы на территории Киргизской Республики. Межгосударственное соглашение о статусе и условиях пребывания российских военных на территории Киргизской Республики было подписано сторонами почти пять лет назад.

Стоимость аренды земельных участков и акватории водных объектов, принадлежащих Киргизии, обойдётся России в 4 млн 502 495 долларов США в год. Аэродром Кант используется при этом на безвозмездной основе, а за использование сейсмологической станции в городе Майлуу-Суу российские военные будут предоставлять киргизской стороне информацию о подземных толчках, говорится в документе.

Согласно тексту документа, соглашение о российском военном присутствии в Киргизии будет действовать в течение последующих 15 лет, а затем автоматически продлеваться каждые 5 лет, если стороны не уведомят друг друга о намерении прекратить действие соглашение на взаимной основе или в одностороннем порядке.

- Воинские формирования Российской Федерации на территории Киргизской Республики преобразуются в объединённую российскую военную базу, - говорится в тексте соглашения.

Личному составу военной базы и членам семей военнослужащих предоставляются дипломатические привилегии и иммунитет.

Отметим, договорённости действуют по факту с 2012 года, вступление документа в силу лишь утверждает правовой статус нахождения российских военных на территории иностранного государства.