Областная газета
Политика 30 января 2017, 11:06

Евгений Куйвашев встретился с Аркадием Чернецким

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с сенатором Аркадием Чернецким. Как сообщает областной департамент информполитики, в ходе состоявшегося разговора шла речь о программной статье главы региона «Переломный момент».

В частности, обсуждалась разработка программы «Пятилетка развития».

— Задача выйти в регионы-лидеры — сложная. У нас, несомненно, есть конкурентные преимущества: мощная промышленность, хорошая почва для инвестиций. Нам очень активно нужно сегодня использовать все механизмы для привлечения инвестиций, — сказал Аркадий Чернецкий.

Фото: областной департамент информполитики

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