У красноуральцев четвёртый день из крана бежит коричневая вода

В пятницу, 27 января, жители Красноуральска остались без воды из-за прорыва основного водовода диаметром 600 мм. При устранении последствий произошло взрыхление илового осадка на дне резервуара технической воды (ул.Дзержинского, 52), жителям рекомендуется проводить дополнительную фильтрацию через вату и бинт, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "МУК".

Четвёртый день в дома красноуральцев поступает коричневая вода. В связи с этим в МУП "МУК" пообещали произвести перерасчёт с 27.01.2017 года до подачи воды, отвечающей требованиям санитарных правил.

- Последствия коммунальной аварии были устранены в тот же день, 27 января. Сейчас ведётся дезинфекция и хлорирование воды, ситуация с каждым днём улучшается. Причиной прорыва водовода могли послужить гидроудар или изношенность сооружения. Вопрос о подвозе чистой питьевой воды жителям Красноуральска будем решать с администрацией города, - сообщили "ОГ" в МУП "МУК".