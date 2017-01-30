В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник, поскользнувшись во дворе дома

Пожилая екатеринбурженка поскользнулась и упала во дворе одного из домов на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге. По предварительной информации, у женщины диагностирован компрессионный перелом позвоночника. К проверке, был ли тротуар обработан противогололёдными материалами, приступила прокуратура.

- В соответствии с требованиями законодательства на управляющую организацию возложена обязанность производить уборку придомовой территории от снега и обрабатывать её противогололёдными материалами, - сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. - С целью установления места и обстоятельств падения будет опрошена пострадавшая, очевидцы, запрошены документы из медицинского учреждения для выяснения степени тяжести причиненного вреда её здоровью.

В управлении здравоохранения Екатеринбурга давать комментарии о состоянии здоровья женщины отказались, сославшись на отсутствие письменного согласия со стороны пострадавшей.

Между тем по результатам проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании по уборке и обработке придомовой территории.

В управляющей компании "Урал-СТ", которую уже начала проверять прокуратура, отрицают, что уборка территории не проводилась. По словам представителей УК, до факта ЧП на улице Данилы Зверева собственники на состояние двора не жаловались, а территория убиралась в соответствии с законодательством.