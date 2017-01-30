В Свердловской области доля местных товаров на рынке продуктов питания составляет 30-40%

Доля произведённых в Свердловской области продуктов на прилавках местных магазинов составляет 30-40%. Об этом на совместном заседании Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты и членов регионального правительства сообщил заместитель губернатора региона Александр Высокинский, рассказали "ОГ" в СОСПП.

Речь шла об экономике региона.

- Товарооборот Среднего Урала составляет более 1 трлн рублей. Десять миллиардов рублей мы тратим на покупку стройматериалов. Из них только 5-7% производят на территории Свердловской области. 20 млрд рублей мы расходуем на приобретение обуви. Только 2% выпускаем в нашем регионе. 50 млрд рублей тратим на одежду. Из них 5-7% производят на Среднем Урале. В сегменте продуктов питания доля местных товаров составляет всего 30-40%, — сообщил на заседании Александр Высокинский.

По его словам, на сегодняшний день свердловские предприятия практически полностью потеряли собственный рынок.