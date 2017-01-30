Прототипы деталей для оборонщиков будут изготавливать на 3D-принтере технопарка «Университетский»

Технопарк «Университетский» (Екатеринбург) станет стратегическим партнёром Совета главных конструкторов Свердловской области (СГК). Об этом сообщил областной департамент информполитики.

— Государственный оборонный заказ до 2020 года будет постепенно сокращаться. Поэтому губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения на оборонных предприятиях. Необходимо объединять ресурсы новой востребованной продукции, — подчеркнул заместитель областного министра промышленности и науки Игорь Зеленкин на совещании Совета главных конструкторов Свердловской области, состоявшемся в технопарке «Университетский».

По словам представителей СГК, уральским оборонщикам особенно интересна возможность использовать 3D-принтер, имеющийся в «Университетском».

— Мы бы могли откомандировать в технопарк специалиста на две-три недели. Сделать быстро прототип, что в заводских условиях затруднительно, — поделился планами сотрудничества начальник бюро инновационной деятельности УПП «Вектор» Александр Лукинских.