Сборная команда свердловчан стала третьей на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту впервые в нынешнем столетии. Состязания прошли с 23 по 27 января в Челябинске, сообщили в пресс-службе Каменск-Уральского Центра по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта (ЦВТС).

За победу боролись 331 спортсмен из 19 регионов России в возрастных категориях 12-13 лет и 14-17 лет.

- Лучшей спортсменкой стала свердловчанка Ксения Сидоркина. К пяти золотым медалям на индивидуальных дистанциях (50, 100, 200, 400, 800 метров) ей достался специальный приз организаторов соревнований. Шестую золотую медаль она помогла завоевать эстафетному квартету девушек (на 4 х 100 метров). Ещё один участник сборной - Александр Худышкин выполнил норматив "Мастер спорта", - рассказали в пресс-службе ЦВТС.

Свердловская команда по плаванию в ластах привезла со Всероссийских соревнований 11 золотых, 8 серебряных, и 6 бронзовых медалей:

Дмитрий Перфильев – два золота на дистанции 50 и 100 м в/л, бронза на 200-метровке.

Полина Титова – серебро на стометровке, бронза на дистанции 400 и 800 метров.

Георгий Муллакаев– серебро на 400 и 800 метров.

Иннокентий Чиканцев – серебро на 100-метровке подводного плавания.

Александр Худышкин – золото на дистанции 400 метров, серебро на 100, 200 и 800 метров, бронза на 100-метровке подводного плавания.

Егор Качмашев – золото на 200 метров, серебро на 400, бронза на 50 и 800 метров.

Золотая медаль у девушек в эстафете 4 х 100 метров. В составе победителей: Елена Кузёнкина, Екатерина Родионова, Полина Титова и Ксения Сидоркина.

Серебро в этой же дисциплине завоевали юноши: Иннокентий Чиканцев, Даниил Акишин, Георгий Муллакаев и Степан Волков.

Золотая медаль у команды (14-17 лет): Александр Худышкин, Илья Крупин, Дмитрий Перфильев и Егор Качмашев.

Фото: Каменск-Уральский ЦВТС