Свердловчане задолжали энергетикам свыше 14,3 миллиарда рублей

По данным на начало 2017 года, долги потребителей перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» превысили 14,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Более 7,5 млрд рублей от суммы задолженности приходится на отопление, а 6,8 млрд рублей — на электроснабжение.

Энергетики в такой ситуации вынуждены обращаться в суд. В 2016 году они подали в Арбитражный суд Свердловской области 1111 исковых заявлений на общую сумму 4,9 млрд рублей. К сегодняшнему дню выиграно 583 иска на 1,77 млрд рублей.