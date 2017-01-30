На границе Европы и Азии снесут гостиницу

В Первоуральске суд потребовал от ООО «Галиаскар» снести построенную им гостиницу в заказнике областного значения, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Владелец недвижимости построил гостиницу незаконно.

- Между департаментом лесного хозяйства Свердловской области и ООО «Галиаскар» заключён договор аренды сроком на 49 лет. Согласно лесохозяйственному регламенту данный участок отнесён к ландшафтному заказнику областного значения - леса на географической границе Европы и Азии. В соответствии с проектом освоения лесов ООО «Галиаскар» на данном участке планировал разместить временный объект сборно-разборной конструкции с возможностью демонтажа, размещённый вне зон, занятых растительностью. Однако «Галиаскар» возвёл здание капитального строительства, что является нарушением норм лесного законодательства и законодательства об особо охраняемых территориях, - говорится в сообщении прокуратуры.

В соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на данных территориях запрещается любая деятельность, если она причиняет вред природе.

Прокурор Первоуральска обратился в местный суд с исковым заявлением об обязании расторгнуть договор аренды лесного участка и освободить участок. Решением Первоуральского городского суда на «Галиаскар» возложена обязанность снести самовольную постройку и привести участок в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства.

Фото: Городские вести.ру