В расписании аэропорта Кольцово появятся прямые рейсы на Сицилию

Начиная с конца мая 2017 года в расписании аэропорта Кольцово появятся прямые рейсы из Екатеринбурга на Сицилию. О начале продаж на направление Екатеринбург - Катания заявила авиакомпания "Уральские авиалинии". Первый рейс, связывающий аэропроты Кольцово и Фонтаноросса, будет совершён 28 мая. Далее перевозчик планирует совершать регулярные полёты раз в неделю - по воскресеньям.

Стоимость полёта по тарифу "Промо" из Екатеринбурга на Сицилию обойдётся всего в 13 тыс. 440 рублей, в бизнес-классе - 50 тыс. 560 рублей. Обратный билет обойдётся дороже - от 16 тыс. 794 рублей по тарифу "Промо" до 51 тыс. 994 рублей в бизнес-классе.